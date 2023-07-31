США на этой неделе начнут консультации с Украиной о будущих гарантиях безопасности — Госдеп 31 июля, 22:14 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе начнет консультации с Украиной по поводу возможных будущих гарантий безопасности Киеву.

Об этом во время брифинга в понедельник, 31 июля, сообщил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Переговоры начнутся на этой неделе», — сказал он.

По его словам, эта фаза переговоров пройдет в онлайн-формате. США будут представлены на уровне заместителя председателя Госдепартамента.

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Милли отметил, что эти консультации касаются будущих гарантий и не имеют отношения к той военной помощи, которую США уже оказывают Украине.

12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили преданность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в пределах ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами);

поставки современной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.