Северная Македония присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности — Зеленский

15 августа, 22:36
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Северная Македония присоединилась к декларации G7 по поддержке гарантий безопасности для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

Зеленский поблагодарил Северную Македонию за присоединение к декларации G7. По его словам, всего присоединились уже 15 стран.

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«Спасибо Премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами», — добавил украинский лидер.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

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В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по поводу двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. 11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Декларация G7 Владимир Зеленский Северная Македония гарантии безопасности

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