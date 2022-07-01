Первый документ о гарантиях безопасности для Украины подготовят до конца месяца — Ермак 1 июля, 18:17 Андрей Ермак (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 1 июля, заявил, что первый документ о международных гарантиях безопасности для Украины планируют подготовить до конца месяца.

«Наша с господином [экс-послом США в РФ и экс-советником президента США по вопросам нацбезопасности Майклом] Макфолом группа работает практически каждый день, и у нас есть уже четыре наработанных документа. Мы планируем выйти на первый документ в первой редакции по рекомендациям [относительно гарантий безопасности] в течение этого месяца. Работать будем очень быстро», — сказал Ермак во время совместного брифинга с экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, который 1 июля приехал в Киев.



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Фог Расмуссен отметил, что новые гарантии безопасности для Украины должны быть намного более мощными и более надежными, чем те, которые были заложены в так называемом Будапештском меморандуме. Он также подчеркнул, что в первую очередь Украину нужно обеспечить оружием и необходимой экономической поддержкой.



«Первые и самые лучшие гарантии безопасности для Украины будут состоять в том, чтобы обеспечить наличие в Украине мощного и способного войска, сил безопасности», — добавил он.

В конце мая Андрей Ермак сообщил, что вместе с бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавит международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины. 1 июля прошло первое заседание группы.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.



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