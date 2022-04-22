Переговоры о гарантиях безопасности для Украины: консультации со странами могут закончиться в течение недели — Подоляк 22 апреля, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с иностранными партнерами Украины по поводу гарантий безопасности могут закончиться в течение недели.

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«Что касается потенциальных стран-гарантов безопасности, сегодня на уровне политических советников… продолжаются консультации со странами, которые публично заявили, что согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и деньги для быстрой закупки дополнительного оружия… Я думаю, что [консультации] по этим вопросам максимум в течение недели могут быть завершены», — заявил Подоляк в эфире всеукраинского марафона.



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Он подчеркнул: важно, чтобы Россия понимала, что, если она захочет снова напасть на Украину, рядом с нашей страной будут партнеры с мощными армиями, которые будут иметь право участвовать в конфликте.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что мирный договор с Россией может состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора. Встреча может состояться, когда делегации закончат работу над документами.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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