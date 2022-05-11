Этот май в украинской истории будет иметь особое значение — Зеленский

11 мая, 23:38
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Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении рассказал о ходе переговоров о гарантиях безопасности для Украины и заявил, что май 2022 года «будет иметь особое значение в украинской истории».

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Глава государства сказал, что во время встречи Большой семерки 8 мая, в которой Украина впервые приняла участие на уровне лидеров, в первую очередь обсуждались гарантии безопасности для нашей страны.

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«Мы договариваемся с ведущими государствами мира, чтобы дать Украине уверенность в безопасности на десятилетия вперед. Впервые в истории нашего государства есть возможность зафиксировать такие гарантии. Не что-то в меморандуме, не какое-то декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически значимые, но и прописанные так, чтобы было понятно, что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай бог», — добавил Зеленский.

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Президент уточнил, что «эти вещи не заработают за несколько дней».

«Но я уверен, что этот май в украинской истории будет иметь особое значение. Да, российские войска все еще на нашей земле и те маргиналы, которых Россия нашла себе как коллаборантов, делают заявления космического масштаба и космической же глупости… Но что бы там ни делали оккупанты — это ничего не значит. У них нет шансов. Уверен, что мы освободим нашу землю и людей», — подытожил он.

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Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия ранее говорил, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

Он также не исключил, что мирный договор с Россией будет состоять из двух документов: один будет касаться гарантий безопасности для Украины, а второй — непосредственно ее отношений с РФ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Большая семерка G7 Владимир Зеленский Война России против Украины

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