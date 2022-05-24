Ермак и бывший генсек НАТО возглавят консультативную группу, которая будет заниматься гарантиями безопасности для Украины 24 мая, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Предложения по поводу гарантий безопасности для Украины будет разрабатывать международная консультативная группа, которую возглавят руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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Об этом Ермак заявил в ходе выступления на Всеукраинском экономическом форуме в Давосе (панель Securing Europe), сообщает пресс-служба Офиса президента.



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По словам главы ОП, друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для реализации инициативы.



«Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель — разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к группе… Наша цель — избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины», — сказал Ермак.

В своем Telegram-канале глава ОП также перечислил главные задачи консультативной группы:

соглашение между Украиной и странами-гарантами должно быть юридически обязывающим документом;

первый блок гарантий касается расширения возможностей Украины давать отпор агрессору;

страны-гаранты должны обеспечить ВСУ современным конвенционным вооружением и техникой без ограничений;

Украине понадобится ежегодная финансовая помощь для восстановления оборонного потенциала;

следующим блоком гарантий должна быть санкционная политика;

нужно предусмотреть превентивные санкции в случае реальной угрозы агрессии;

еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. В частности, Украина должна как можно скорее вступить в ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами, но без участия России. По его словам, проект договора уже разработан, но некоторые моменты еще нужно согласовать.

Гарантии безопасности, в частности, обсуждались во время встречи Большой семерки 8 мая, в которой Украина впервые приняла участие на уровне лидеров.

Член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в конце марта говорил, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



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