«Буча некоторые вещи изменила». Украина работает над договором о гарантиях безопасности без участия России — Зеленский 21 мая, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что Украина работает над гарантиями безопасности со своими международными партнерами (Фото:ОПУ)

Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами, но без участия России, заявил президент Владимир Зеленский.

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В интервью украинским журналистам в эфире национального телемарафона он сказал, что этот договор должен быть не бумажкой, а реальностью, и помочь украинскому обществу в будущем.

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Украинский президент отметил, что события в Буче Киевской области изменили ход переговоров.

«Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи», — пояснил Зеленский.

Он уточнил, что проект этого договора уже разработан, но некоторые вещи еще нуждаются в согласовании.

«Мы его уже разработали. Кое-что кому-то нравится, кое-что не нравится. Мы как украинцы много хотим, а они как европейцы слишком скептичны. Но где-то посередине мы найдем ответ. Потому что нам важно, чтобы этот документ ратифицировали парламенты всех стран-гарантов», — резюмировал президент.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.

По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора.



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