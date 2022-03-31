«Взяли самые мощные армии». Некоторые страны говорят, что мы придумали бесплатное НАТО для Украины — Арахамия 31 марта, 01:46 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Глава фракции Слуга народа и лидер украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал о системе гарантий безопасности для Украины, которую предлагает украинская сторона.

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В интервью телеканалу Украина 24 Арахамия заявил, что несколько стран-гарантов называют украинскую концепцию «бесплатным НАТО для Украины»:



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«Несколько стран-гарантов говорят: что-то вы придумали украинское НАТО, взяли самые мощные натовские армии Европы и мира… За НАТО надо платить, а мы придумали бесплатное НАТО для Украины. И это в одну сторону. По нашей концепции, если у гаранта что-то происходит, мы не оказываем свою помощь. Не факт, что все согласятся, но мы уже начали консультации».

Говоря о возможных будущих гарантии безопасности для Украины, глава украинской делегации сообщил, что «одна хорошая страна уже гарантированно сказала, что мы с вами».

«Несколько мощных стран — украинцы очень обрадуются, когда их увидят — сказали, что предварительно говорим, что мы готовы, но давайте подробности. Их немного огорчает бескомпромиссный механизм активации через 72 часа [после возможной агрессии]. Мы могли бы взять с удовольствием статью 5 НАТО, если бы у нас не было войны и этого горького опыта. Поэтому мы и настаивали — чтобы все боялись, понимая, как оно выписано, нападать на Украину. И Россия, и любая другая страна», — добавил Арахамия.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.



Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.

По словам советника главы Офиса президента и члена украинской делегации Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и Путина.



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