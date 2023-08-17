Болгария присоединилась к декларации стран G7 по гарантиям безопасности — Ермак

17 августа, 22:33
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Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Флаг Болгарии (Фото:sapviktor / pixabay)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в четверг, 17 августа, сообщил, что Болгария присоединилась к декларации стран G7 про поддержку Украины.

В Twitter Ермак поблагодарил Болгарию за решение присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.

«Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе и способствует дальнейшему развитию украино-болгарского сотрудничества», — подчеркнул он.

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Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

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В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Болгария G7 Украина-Болгария гарантии безопасности

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