Маляр, Дейнегу и еще четырех. Правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины
Анна Маляр (Фото:www.mil.gov.ua)
В понедельник, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины.
Как сообщило в Telegram Правительство online, на своем заседании Кабмин принял распоряжение об увольнении:
● Владимира Гаврилова с должности заместителя министра обороны Украины
● Ростислава Замлинского с должности заместителя министра обороны Украины
● Анны Маляр с должности заместителя министра обороны Украины
● Дениса Шарапова с должности заместителя министра обороны Украины
● Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции
● Виталия Дейнеги с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.
6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.