Маляр, Дейнегу и еще четырех. Правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины 18 сентября, 11:43 Анна Маляр (Фото:www.mil.gov.ua)

В понедельник, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины.

Как сообщило в Telegram Правительство online, на своем заседании Кабмин принял распоряжение об увольнении:

● Владимира Гаврилова с должности заместителя министра обороны Украины

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● Ростислава Замлинского с должности заместителя министра обороны Украины

● Анны Маляр с должности заместителя министра обороны Украины

● Дениса Шарапова с должности заместителя министра обороны Украины

● Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции

● Виталия Дейнеги с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

