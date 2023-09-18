Маляр, Дейнегу и еще четырех. Правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины

18 сентября, 11:43
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Анна Маляр (Фото:www.mil.gov.ua)

Анна Маляр (Фото:www.mil.gov.ua)

В понедельник, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины.

Как сообщило в Telegram Правительство online, на своем заседании Кабмин принял распоряжение об увольнении:

● Владимира Гаврилова с должности заместителя министра обороны Украины

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● Ростислава Замлинского с должности заместителя министра обороны Украины

● Анны Маляр с должности заместителя министра обороны Украины

● Дениса Шарапова с должности заместителя министра обороны Украины

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● Андрея Шевченко с должности заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции

● Виталия Дейнеги с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.

6 сентября Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны. Накануне парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Кабинет министров Украины Увольнение Анна Маляр

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