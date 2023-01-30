Галущенко и Резников останутся. Из правительства уволят по меньшей мере двух министров — УП 30 января, 12:35 По информации УП, из правительства уволят по меньшей мере двух министров (Фото:NV)

На фоне масштабных кадровых изменений в органах власти министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин будут уволены с должностей, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

По информации издания, власти планируют в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу Минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и главу Министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, собеседники УП во власти, прочат место посла в Китае.

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Издание пишет, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассматривает кандидатуру призера Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советницы главы ОП Елены Говоровой на должность министра молодежи и спорта.

«Однако не исключено, что Минмолодежь вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство по стратегическим отраслям промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.

По данным УП, министру энергетики Герману Галущенко пока отставка не грозит из-за «протекции» министра со стороны заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы.

Издание пишет, что также в своем кресле останется министр обороны Алексей Резников, несмотря на громкие скандалы с закупками у Минобороны. В оборонном ведомстве ожидается «разбор полетов», но наиболее вероятно, что выше уровня замминистра он не дойдет.

«Не будет пока кадровых решений и касательно главы МВД, которое осталось без полноценного руководителя после трагической гибели Дениса Монастырского. В настоящее время решено, что руководить МВД будет действующим и. о. Игорь Клименко», — говорится в сообщении.

24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.

23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:

министр топлива и энергетики Герман Галущенко;

министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;

министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.