Галущенко и Резников останутся. Из правительства уволят по меньшей мере двух министров — УП
По информации УП, из правительства уволят по меньшей мере двух министров (Фото:NV)
На фоне масштабных кадровых изменений в органах власти министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин будут уволены с должностей, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.
По информации издания, власти планируют в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу Минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и главу Министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, собеседники УП во власти, прочат место посла в Китае.
Издание пишет, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассматривает кандидатуру призера Сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советницы главы ОП Елены Говоровой на должность министра молодежи и спорта.
«Однако не исключено, что Минмолодежь вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики», — говорится в сообщении.
Кроме того, министерство по стратегическим отраслям промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с Минэкономики.
По данным УП, министру энергетики Герману Галущенко пока отставка не грозит из-за «протекции» министра со стороны заместителя руководителя ОП Ростислава Шурмы.
Издание пишет, что также в своем кресле останется министр обороны Алексей Резников, несмотря на громкие скандалы с закупками у Минобороны. В оборонном ведомстве ожидается «разбор полетов», но наиболее вероятно, что выше уровня замминистра он не дойдет.
«Не будет пока кадровых решений и касательно главы МВД, которое осталось без полноценного руководителя после трагической гибели Дениса Монастырского. В настоящее время решено, что руководить МВД будет действующим и. о. Игорь Клименко», — говорится в сообщении.
24 января стало известно, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко ушел с должности.
23 января УП также сообщала, что кадровые перестановки возможны и в Кабинете министров. Согласно этой информации, свои должности могут потерять три министра:
- министр топлива и энергетики Герман Галущенко;
- министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт;
- министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин.
Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч.
Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 23 января анонсировал новые кадровые решения.