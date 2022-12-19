Нардеп Янченко заявила о выходе из Слуги народа из-за поступка главы партии Шуляк в отношении раненого бойца

19 декабря, 22:47
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Галина Янченко (Фото:Галина Янченко via Facebook)

Галина Янченко (Фото:Галина Янченко via Facebook)

Народная депутатка, замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко написала заявление о выходе из партии СН.

В понедельник, 19 декабря, нардеп заявила в Facebook, что возмущена поступком главы партии Елены Шуляк в отношении раненого бойца.

«Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту № 5655 — это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляком — это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии Слуга народа», — сообщила она.

Видео дня

https://www.facebook.com/halyna.yanchenko/posts/pfbid0pLwR2VfJLLAoz3AyyGofPDcpimbPC5Hy4pRdp8Kx6u5FSVsSLL2iripjx8Lkd3c5l
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Ранее защитник Украины, юрист и сооснователь партии Народовладдя Олег Симороз, который потерял на Донбассе обе ноги, написал, что Шуляк пришла к нему в госпиталь обсудить его пост в Facebook, в котором он критиковал резонансный законопроект № 5655 ее авторства. По словам бойца, глава партии пришла без предупреждения и разрешения и не поинтересовалась его самочувствием.

«"На воре шапка горит» — так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения после того, как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях… Она начала просто банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней!" — рассказал Симороз.

https://www.facebook.com/oleh.symoroz/videos/857547322235651/

Шуляк пока публично не комментировала скандал.

Верховная Рада 13 декабря приняла в целом законопроект № 5655 о реформах в сфере градостроения, который критиковали мэры и общественные организации. Петиция к президенту с требованием ветировать законопроект менее чем за сутки набрала около 30 тысяч подписей.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Законопроект Скандал партия Слуга народа Галина Янченко Елена Шуляк

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