Нардеп Янченко заявила о выходе из Слуги народа из-за поступка главы партии Шуляк в отношении раненого бойца 19 декабря, 22:47 Галина Янченко (Фото:Галина Янченко via Facebook)

Народная депутатка, замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко написала заявление о выходе из партии СН.

В понедельник, 19 декабря, нардеп заявила в Facebook, что возмущена поступком главы партии Елены Шуляк в отношении раненого бойца.



«Прийти к защитнику в госпиталь не чтобы навестить, не чтобы поддержать, а чтобы выяснять отношения по ее коррупционному законопроекту № 5655 — это плевок в лицо всем нашим воинам, всем волонтерам, всем, кто рискует своей жизнью на передовой ради победы нашей страны… Находиться в одной партии с Шуляком — это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии Слуга народа», — сообщила она.

Видео дня

Ранее защитник Украины, юрист и сооснователь партии Народовладдя Олег Симороз, который потерял на Донбассе обе ноги, написал, что Шуляк пришла к нему в госпиталь обсудить его пост в Facebook, в котором он критиковал резонансный законопроект № 5655 ее авторства. По словам бойца, глава партии пришла без предупреждения и разрешения и не поинтересовалась его самочувствием.

«"На воре шапка горит» — так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения после того, как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях… Она начала просто банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней!" — рассказал Симороз.

Шуляк пока публично не комментировала скандал.



Верховная Рада 13 декабря приняла в целом законопроект № 5655 о реформах в сфере градостроения, который критиковали мэры и общественные организации. Петиция к президенту с требованием ветировать законопроект менее чем за сутки набрала около 30 тысяч подписей.