«Даже не раздумывал». Как человек-легенда Андрей Шевченко за секунду согласился собирать средства в поддержку Украины и что он думает о войне 12 мая, 09:00 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Андрей Шевченко, украинский футболист (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Известный украинский футболист в разговоре с НВ рассказал, как он узнал о начале нападения РФ, кто из известных футболистов уже дал деньги на помощь Украине и что должны делать спортсмены во время войны

17 мая Андрей Шевченко, легендарный футболист и тренер, прибыл из Лондона в Киев, а уже на следующий день встретился с президентом Владимиром Зеленским и сообщил, что он стал послом платформы UNITED24. Это государственная инициатива, посредством которой планируют увеличить в мире благотворительные пожертвования в поддержку Украины, против которой начала полномасштабную войну Россия.

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За неделю UNITED24 собрала $26 млн. Но только для восстановления инфраструктуры страны нужно около $100 млрд. Поэтому Банковая решила привлечь к делу всемирно известных украинцев, первым из которых и стал Шевченко.



Вышло так, что сначала с легендой отечественного футбола поговорил Зеленский, а следующим его собеседником стал НВ.



Шевченко рассказал изданию о собственном абмасадорстве, войне, детях, эвакуации мамы и сестры и тех людей, кто уже доверил ему деньги.



— Вы стали первым послом инициативы UNITED24. Почему она возникла и как будет работать?



— Это инициатива президента, и это для меня большая честь быть сегодня ее первым послом. Я думаю, что главная цель этой платформы — соединить все фонды, которые сегодня собираются в основном за границей, и направить их в правильное русло. Чтобы средства поступали напрямую и точно в украинский проект.



— То есть, уже существующие фонды достаточно хаотично работают и нет единого места, где бы эти средства можно было собрать?



— Это нормальная структура. Но то, что сегодня создал президент — это платформа, которая поможет соединить имеющиеся — не все фонды, но те, что можно будет сделать — и направить их в правильное русло. Сегодня это три направления: оборонка, медицина и инфраструктура. У каждого из них есть проекты и каждый донор, компания, фонды какие-то или частные лица могут решить, куда они хотят направлять [средства].

— Кто вас пригласил присоединиться к инициативе?



— Это была инициатива президента.



— Он лично?



— Да. Даже не размышлял [соглашаться ли]. Мне позвонили из Офиса президента — разговор длился ровно одну секунду.



Шевченко рассказывает, что уже многие звездные футболисты пожертвовали в поддержку Украины / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Кто из ваших звездных знакомых уже перечислил средства Украине?



— Очень много людей. Каждый из них делал это либо частным образом, либо организованно. Наши украинские спортсмены-футболисты: [Андрей] Ярмоленко, [Александр] Зинченко, Сергей Ребров, [Руслан] Малиновский. Очень многое сделал [польский форвард] Роберт Левандовский, [бывший полузащитник сборной Англии] Дэвид Бекхэм, клуб Милан [в котором когда-то играл сам Шевченко], УЕФА, ФИФА. Каждый из них помогает сегодня.



— Есть кто-то, к кому вы лично обращались за помощью?



— Я всегда говорил, что нужно быть небезразличным и играть свою роль для Украины. Это был мой основной тезис. И я думаю, что человек должен чувствовать: сегодня правда — за Украиной. Поэтому многие должны пройти через это и просить, чтобы нам помогали. Да, я обращался к народу Италии, к Великобритании, ко всем, с кем у меня были встречи. Мы производили фандрейзинг в Америке. Все это помогало и работало.



— Давайте вспомним 24 февраля. Вы просыпаетесь с утра: война началась. Какими были ваши чувства?



— Меня разбудила звонком мама и в слезах сказала, что началась война. Для меня это был шок, после которого я долгое время не мог прийти в себя. Но нужно было как-то реагировать. Буквально через несколько дней я понял свою миссию, как могу помочь Украине: ходить на все возможные каналы, программы, встречаться с людьми, выходить на протесты, озвучивать ситуацию, которая была на самом деле, — что была развернута полномасштаба война против моей страны, что уничтожали города, людей, детей. Моя позиция, прежде всего, была в том, чтобы говорить об этом и собирать фонды.



— За эти почти три месяца войны, что вас больше всего поразило в действиях россиян?



— Жестокость. То, что сегодня делает Россия — это геноцид против украинского народа.



Украинский футболист вспоминает, что утром 24 февраля его разбудила звонком мама "и в слезах сказала, что началась война" / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Как это отразилось на вашем отношении к россиянам? Порвали с кем-то отношения?



— Есть те, кто не поддерживает войну и выступают против нее. Других я не знаю и не общаюсь.



— Вы говорите о войне со своими детьми? Как они это воспринимают?



— Да, мои старшие дети [у Шевченко — четыре сына: 2004-го, 2006-го, 2012-го и 2014-го годов рождения] прекрасно понимают, и с первых дней я рассказывал им правду. Они воспринимают так же, как и родители, как я, и все, что это — геноцид украинского народа.

— Где сейчас ваша семья находится?



— Моя жена [американская модель Кристен Пазик] и дети в Лондоне. Моя мама и сестра сейчас находятся в Италии. На 23 день войны мама уехала с сестрой в Италию.



— Они сначала не хотели уезжать?



— Мама и сестра не хотели уезжать [из Киева]. Маме стало гораздо хуже, потому что это очень большие нервы, когда все взрывается, и ты все это видишь, чувствуешь. Маме стало хуже и буквально за три часа мы приняли решение: сестра села в машину, взяла две собаки, усадила маму и проехала 16 часов до венгерской границы. Они остановились там и пробыли еще четыре дня, а затем выехали на территорию Венгрии и попали в Италию.



— Сейчас многие спортсмены и тренеры пошли служить в армию. На ваш взгляд, что в этой ситуации должны делать спортсмены?



— Я придерживаюсь того, что если у человека есть военная принадлежность — то есть прошел курсы и был призва — он должен воевать. Если нет [военной принадлежности] у спортсменов, например, из выехавших сборной Украины, — наших теннисистов, наших атлетов, — то они должны делать все для того, чтобы страна жила и пытаться добиваться результатов даже в такое время, когда невозможно тренироваться. Мы должны все сделать, чтобы наша страна развивалась, показывала, что мы сильны духом, и спортсмены как раз это будут делать.



— Какой из моментов войны вас больше всего поразил? Возможно, новость, видео или какая-то ситуация, о которой вы услышали?



— Невозможно было поверить в начало войны. И когда освободили Бучу, Гостомель — для меня было переломным моментом, что там произошло. Вообще понимание жестокости и геноцида, который Россия делает в Украине.



— Как в мировом футболе теперь относятся к Украине и украинцам? Как вы это ощущаете?



— Я чувствую поддержку мирового футбола. Я не беру всех, я не знаю. Но большинство тех, с кем я общаюсь — те команды, лиги — поддерживают [Украину], осуждают войну, они все выступают против войны.



— Как это отношение отразилось на российских спортсменах?



— В футбольном плане им сделали «баннер» повсюду: их забрали из Чемпионата мира, закрыли доступ к участию во всех клубных турнирах. Это максимум, что сегодня может сделать в мировой и европейской ассоциациях.



Шевченко признается, что его поразила жестокость россиян и называет действия России геноцидом украинцев / Фото: Наталья Кравчук / НВ

— Когда их можно будет возвращать? И нужно ли это делать?



— Как минимум, пока есть война в Украине — это вообще не должно даже рассматриваться. Это мое мнение.



— Вы собираетесь возвращаться в украинский футбол? И если да, то в каком качестве?



— С начала войны я для себя расставил приоритеты: для меня сейчас важно помогать моей стране, и я всячески стараюсь это делать. Для меня сегодня большая честь быть послом, послом UNITED24. В футбольное будущее вернемся, когда пройдет время. Теперь у меня другие цели. Но надеюсь, что в будущем это быстро изменится — война закончится.



Вклад в поддержку Украины могут внести все желающие в один клик на сайте www.u24.gov.ua.



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