ФСБ грабит дома принудительно депортированных жителей Херсона — Подоляк 7 ноября, 11:58 Оккупанты принудительно депортируют людей из Херсона, называя это «эвакуацией» (Фото:Игорь Колыхаев/Facebook)

Российские оккупанты, готовящиеся к бегству из временно подконтрольного им Херсона, выселяют местных жителей, а сами грабят их дома, пока еще есть такая возможность.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, кроме военных РФ, успеть поживиться за счет мародерства пытаются и находящиеся в городе сотрудники российских спецслужб.

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«Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая об „эвакуации“, российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего — обворовывают их дома. Грабеж тех, кого пришли „защищать“ — лучшая иллюстрация „русского мира“», — написал он у себя в Twitter.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.