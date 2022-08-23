«Нужна общественная мобилизация». ФСБ планирует теракты в РФ с массовыми жертвами — Данилов 23 августа, 12:00 Алексей Данилов (Фото:НВ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России падает поддержка войны против Украины.

У себя в Twitter он написал, что из-за этого ФСБ запланировала в России серию терактов с массовыми жертвами.

«Кремль нуждается в общественной мобилизации. Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских», — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, убитая Дарья Дугина — «первая в этом ряду».

20 августа Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

Уже два дня спустя ФСБ обвинила украинские спецслужбы в причастности к ее убийству. Ведомство страны-агрессора утверждает, что исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

В день убийства, утверждает ФСБ, Вовк с дочерью посетили литературно-музыкальный фестиваль Традиция, где была Дугина, взорвали ее авто и уехали через Псковскую область в Эстонию.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото «удостоверения» Натальи Вовк, якобы выданное Национальной гвардией Украины, и заявили, что женщина, вероятно, была в полку Азов.

В Нацгвардии заявили, что Вовк никогда не проходила службу в Aзове.

В полку Азов заявили, что женщина, имя и военное удостоверение не имеют никакого отношения к полку.

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