«Штатные параноики ФСБ все поняли». Как российские спецслужбы начали «тараканью гонку» на фоне утечки документов в США — эксперт 20 апреля, 16:41 Российский диктатор Владимир Путин, 12 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Российские спецслужбы сначала подыгрывали пропаганде в вопросе утечки документов Пентагона, пока не поняли, что публикация документов показала уровень проникновения разведки США в Кремль, рассказал Radio NV Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

«Главная причина этой „тараканьей гонки“ в российских спецслужбах заключается в том, что в первую очередь российская контрразведка шокирована тем, насколько вся система принятия решений в Российской Федерации, которая, как говорится, как на ладони у американских оппонентов. После утечек секретных документов Пентагона стало понятно, что американская разведка проникла практически на все уровни, кроме высочайшего и узкого круга [в Кремле]. Но все, что ниже, оно для американской разведки и для союзников [известно]», — сказал эксперт.

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По его мнению, утечка документов в американских ведомствах показала, что Вашингтон получает оперативно информацию фактически обо всех решениях, принимаемых в Москве.

«Эта утечка, она как никакая другая подчеркнула то, что на самом деле Соединенные Штаты получают информацию о том, какие решения принимаются: начиная от каких-то глобальных, заканчивая теми, по каким объектам на территории Украины и чем будут бить», — добавил он.

По словам Жовтенко, российская пропаганда поначалу пыталась преподнести эту историю как собственный триумф, но довольно быстро стало ясно, что в утечке много негативной для РФ информации.

«И понятно, что такие материалы не могли не вызвать беспокойство у „штатных параноиков“ российских спецслужб и понятно, что россияне начали носиться с этими документами и что они якобы „подтверждают“ все то, что говорила российская пропаганда. Они пытались из этого сделать пропагандистскую историю, но они дочитали до того места, где им стало понятно, что это на самом деле Штаты дали понять российскому режиму, что он „просвещен рентгеном“ практически насквозь. И теперь российская пропаганда совершила разворотом на 180 градусов», — рассказал аналитик.

«Понятно, что на фоне всего этого начнутся в определенной степени резкие движения внутри российских спецслужб для того, чтобы попытаться выяснить, что произошло и в лучших российских традициях: кто виноват? Поэтому эти вещи связаны с этой историей об утечке», — резюмировал Жовтенко.

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, якобы описывающих принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

Количество попавших в сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.