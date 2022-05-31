Зеленский выразил соболезнования семье французского журналиста, погибшего в результате российского обстрела в Луганской области 31 мая, 00:14 Цей матеріал також доступний українською Фредерик Леклер-Имхофф погиб 30 мая при обстреле россиянами эвакуационного транспорта в Луганской области (Фото:BFMTV / Twitter)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении выразил соболезнования родным и коллегам французского журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа, погибшего в результате российского обстрела в Луганской области.

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«Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения во время этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклер. Он работал на французский телеканал BFMTV. Немногим более месяца назад я дал интервью именно этому телеканалу. Это было мое первое интервью представителям медиа Франции за время полномасштабной войны», — сказал глава государства.



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Зеленский заявил, что журналист стал 32-м представителем медиа, который погиб после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что французский журналист получил смертельное ранение в результате обстрела россиянами бронированного эвакуационного транспорта, который ехал забирать десять мирных жителей из области.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего.

«Журналист Фредерик Леклер-Имхофф находился в Украине, чтобы показать реальность войны. Он был смертельно ранен в автобусе с гуманитарной помощью рядом с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством от российских бомб», — написал он в Twitter.

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