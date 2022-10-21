Зеленский подтвердил, что визит Штайнмайера в Украину отложили. Он работает над поставкой ракет для украинской ПВО

21 октября, 01:47
Поделиться:
Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Markus Schreiber / Pool via REUTERS)

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Markus Schreiber / Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Игнацио Кассис подтвердили, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен был приехать в Киев в четверг, 20 октября, но его визит отменили.

Во время брифинга Зеленский подтвердил, что Штайнмайер не смог приехать из-за мер безопасности, но они провели телефонный разговор: «Обсудили приоритет для наших людей — ПВО. Он сделает все, чтобы приблизить поставки ракет к тем системам, которые мы уже получили от наших немецких партнеров. Он над этим тоже работает».

Видео дня

Читайте также:
Зеленский назвал немецкую IRIS-T действительно эффективной системой ПВО

Президент Швейцарии добавил, что говорил со Штайнмайером накануне, и они планировали посетить Украину вместе, но «соответствующие службы Германии пришли к выводу, что он не может приехать».

«Он сказал мне, что хочет приехать как можно скорее. Если даже сегодня его нет, я знаю, что он приедет либо на следующей неделе, либо через месяц. Я точно знаю, что он очень хочет приехать в Украину», — отметил Кассис.

Зеленский также сказал, что благодарен швейцарскому коллеге и всем странам, представители которых приезжают и поддерживают Украину в такой опасной обстановке.

https://www.youtube.com/embed/azvd-5e49xw

Накануне немецкий таблоид Bild сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Киев, запланированный на 20 октября, из соображений безопасности. В последнее время страна-террорист Россия активизировала удары по территории Украины.

Читайте также:

Изменение качества жизни немцев уже в ближайших год может стать фактором, который снижает поддержку Украины и украинцев, утверждает немецкий политолог Штефан Майстер. (Фото:Veronika Kretsu/НВ) «Многие немцы не принимают реальность». Как зима и отказ от дешевого газа РФ повлияют на отношение Германии к Украине — интервью НВ

12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. 18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».

5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался возможный визит президента ФРГ в Украину.

16 июня Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

https://www.youtube.com/embed/_ILu-T_ZJTQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Переговоры Германия Швейцария Франк Штайнмайер Франк-Вальтер Штайнмайер ПВО Украина-Германия Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X