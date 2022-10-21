Зеленский подтвердил, что визит Штайнмайера в Украину отложили. Он работает над поставкой ракет для украинской ПВО 21 октября, 01:47 Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото:Markus Schreiber / Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Игнацио Кассис подтвердили, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен был приехать в Киев в четверг, 20 октября, но его визит отменили.

Во время брифинга Зеленский подтвердил, что Штайнмайер не смог приехать из-за мер безопасности, но они провели телефонный разговор: «Обсудили приоритет для наших людей — ПВО. Он сделает все, чтобы приблизить поставки ракет к тем системам, которые мы уже получили от наших немецких партнеров. Он над этим тоже работает».



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Президент Швейцарии добавил, что говорил со Штайнмайером накануне, и они планировали посетить Украину вместе, но «соответствующие службы Германии пришли к выводу, что он не может приехать».



«Он сказал мне, что хочет приехать как можно скорее. Если даже сегодня его нет, я знаю, что он приедет либо на следующей неделе, либо через месяц. Я точно знаю, что он очень хочет приехать в Украину», — отметил Кассис.

Зеленский также сказал, что благодарен швейцарскому коллеге и всем странам, представители которых приезжают и поддерживают Украину в такой опасной обстановке.

Накануне немецкий таблоид Bild сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Киев, запланированный на 20 октября, из соображений безопасности. В последнее время страна-террорист Россия активизировала удары по территории Украины.

12 апреля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



13 апреля Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. 18 апреля замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



5 мая состоялся разговор Штайнмайера и Зеленского, в ходе которого обсуждался возможный визит президента ФРГ в Украину.



16 июня Киев посетили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

