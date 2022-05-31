Франция требует расследовать убийство войсками РФ своего журналиста в Луганской области 31 мая, 09:43 Цей матеріал також доступний українською Журналист был убит во время визита главы МИД Франции Катрин Колонны в Украину (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Французские власти требует незамедлительно расследовать гибель своего журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа в результате обстрела РФ в Луганской области.

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С соответствующим призывом выступила министр иностранных дел страны Катрин Колонна, которая в день убийства сотрудника телеканала BFM находилась с визитом в Киевской области.

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«Франция требует как можно скорее начать прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии. Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех тех, чье высказывание способствует свободной информации и публичным дискуссиям», — говорится в заявлении главы французского МИД.

Леклер-Имхофф погиб в результате обстрела российскими войсками гуманитарного коридора во время освещения операции по эвакуации украинцев под Северодонецком.

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