Франция требует расследовать убийство войсками РФ своего журналиста в Луганской области

31 мая, 09:43
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Журналист был убит во время визита главы МИД Франции Катрин Колонны в Украину (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Журналист был убит во время визита главы МИД Франции Катрин Колонны в Украину (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Французские власти требует незамедлительно расследовать гибель своего журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа в результате обстрела РФ в Луганской области.

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С соответствующим призывом выступила министр иностранных дел страны Катрин Колонна, которая в день убийства сотрудника телеканала BFM находилась с визитом в Киевской области.

Видео дня
https://twitter.com/MinColonna/status/1531290881055244288

«Франция требует как можно скорее начать прозрачное расследование, чтобы пролить свет на обстоятельства этой трагедии. Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе печати во всем мире и защите журналистов и всех тех, чье высказывание способствует свободной информации и публичным дискуссиям», — говорится в заявлении главы французского МИД.

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Леклер-Имхофф погиб в результате обстрела российскими войсками гуманитарного коридора во время освещения операции по эвакуации украинцев под Северодонецком.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Франция Военные преступления Журналист Война России против Украины Катрин Колонна

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