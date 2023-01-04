Первые танки западного образца. Франция выводит оборонную поддержку Украины на новый уровень — Зеленский 4 января, 22:53 Эммануэль Макрон 4 января пообещал передать Украине «колесные танки» — первые танки западного производства (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 4 января, заявил, что решение Франции о поставке западных колесных танков выводит оборонную поддержку Украины Европой на новый уровень.

Глава государства напомнил, что украинские защитники впервые получат колесные танки французского производства, и перед очередным заседанием в формате Рамштайн, на которых обсуждают военную помощь Украине, это «чрезвычайно актуальный сигнал».



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«Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас ни одной рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставляли танки западного образца… Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые могут ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — одна из таких ключевых возможностей», — подчеркнул Зеленский.

В среду, 4 января, Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Представитель Елисейского дворца объявил, что Париж передаст Украине «колесные танки» AMX-10RC — первые танки западной разработки. Также Украина получит бронеавтомобили Bastion.