Говорит и договаривается Леди Ю. Фракция Юлии Тимошенко добилась от СН ночных показов заседаний Верховной Рады — источники NV
Юлия Тимошенко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Возвращение заседаний ВР в телеэфир, по словам представителей президентской фракции, стало условием Юлии Тимошенко для разблокирования закона о медиа.
Во время рассмотрения закона о медиа (принят в конце 2022 года) фракции Батькивщина Юлии Тимошенко удалось вернуть практику показа заседаний Рады в эфире единого телемарафона — пусть в записи и по ночам. В обмен тимошенковцы согласились отозвать сотни поправок к вышеупомянутому законопроекту. Об этом написал NV в материале Скрытая жизнь Рады. Во что Банковая и война превратили парламент, и кто там кому теперь союзник со ссылкой на одного из представителей фракции Слуги народа (СН).
А Евгения Кравчук, замглавы фракции СН, в беседе с NV уточнила: с представителями Тимошенко, парламентская команда которой включает 26 депутатов, всегда сложно вести диалог, когда дело доходит до законов о корпоративном управлении госпредприятиями, о рынке земли и о приватизации. В команде Леди Ю, мол, считают эти темы ядром своей идеологии, ориентированной на консервативного провинциального избирателя.