Говорит и договаривается Леди Ю. Фракция Юлии Тимошенко добилась от СН ночных показов заседаний Верховной Рады — источники NV 17 февраля, 16:35 Юлия Тимошенко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Возвращение заседаний ВР в телеэфир, по словам представителей президентской фракции, стало условием Юлии Тимошенко для разблокирования закона о медиа.

Во время рассмотрения закона о медиа (принят в конце 2022 года) фракции Батькивщина Юлии Тимошенко удалось вернуть практику показа заседаний Рады в эфире единого телемарафона — пусть в записи и по ночам. В обмен тимошенковцы согласились отозвать сотни поправок к вышеупомянутому законопроекту. Об этом написал NV в материале Скрытая жизнь Рады. Во что Банковая и война превратили парламент, и кто там кому теперь союзник со ссылкой на одного из представителей фракции Слуги народа (СН).



Видео дня

«Уже тестово показывали прошлое заседание: там Юлия Владимировна с 00−00 по 03−00 ночи вещала свои поправки», — рассказал этот источник.

А Евгения Кравчук, замглавы фракции СН, в беседе с NV уточнила: с представителями Тимошенко, парламентская команда которой включает 26 депутатов, всегда сложно вести диалог, когда дело доходит до законов о корпоративном управлении госпредприятиями, о рынке земли и о приватизации. В команде Леди Ю, мол, считают эти темы ядром своей идеологии, ориентированной на консервативного провинциального избирателя.