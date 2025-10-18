Фракция Слуги народа 20 октября проведет встречу с премьер-министром и членами правительства

18 октября, 19:56
Юлия Свириденко и другие члены правительства встретятся с фракцией Слуги народа в Раде (Фото: Юлія Свириденко via Facebook)

20 октября фракция политической партии Слуга народа проведет при участии премьер-министерки Юлии Свириденко и других представителей правительства координационное совещание по реализации приоритетных направлений государственной политики.

Об этом сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

По ее словам, во встрече примут участие руководство Рады, депутаты, а также ряд других членов правительства, кроме Свириденко.

В частности, ожидается, что на встрече будут присутствовать

  • первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба;
  • министр обороны Украины Денис Шмыгаль;
  • министр внутренних дел Игорь Клименко;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • министр образования и науки Оксен Лисовый;
  • министерка энергетики Светлана Гринчук;
  • министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин;
  • министерка по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Также во встрече примут участие другие члены Кабмина, отметила Палийчук.

