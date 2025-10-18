Фракция Слуги народа 20 октября проведет встречу с премьер-министром и членами правительства

Юлия Свириденко и другие члены правительства встретятся с фракцией Слуги народа в Раде (Фото: Юлія Свириденко via Facebook)

20 октября фракция политической партии Слуга народа проведет при участии премьер-министерки Юлии Свириденко и других представителей правительства координационное совещание по реализации приоритетных направлений государственной политики.

Об этом сообщила пресс-секретарь Слуги народа Юлия Палийчук.

По ее словам, во встрече примут участие руководство Рады, депутаты, а также ряд других членов правительства, кроме Свириденко.

В частности, ожидается, что на встрече будут присутствовать

первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба;

министр обороны Украины Денис Шмыгаль;

министр внутренних дел Игорь Клименко;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

министр образования и науки Оксен Лисовый;

министерка энергетики Светлана Гринчук;

министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин;

министерка по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Также во встрече примут участие другие члены Кабмина, отметила Палийчук.