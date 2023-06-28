Зеленский встретился с главным сержантом Магуры Валерием Маркусом — фото

28 июня, 22:54
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Владимир Зеленский встретился с Валерием Маркусом (Фото:Zelenskiy / Telegrm)

Владимир Зеленский встретился с Валерием Маркусом (Фото:Zelenskiy / Telegrm)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июня, встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерием Маркусом.

«На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием. Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст», — пишет президент в Telegram.

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Зеленский напомнил, что отважные бойцы Магуры сейчас принимают активное участие в действиях на фронте. Он добавил, что в ходе встречи с Маркусом «обсудил изменения, внедрение которых в украинском войске помогло бы улучшить службу».

Zelenskiy / Telegrm
Фото: Zelenskiy / Telegrm
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«Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности», — пишет украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, обсуждалась реформа сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня зарплат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

Zelenskiy / Telegrm
Фото: Zelenskiy / Telegrm

Президент подчеркнул, что украинские военные должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя.

Zelenskiy / Telegrm
Фото: Zelenskiy / Telegrm
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Встреча Владимир Зеленский

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