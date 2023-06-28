Зеленский встретился с главным сержантом Магуры Валерием Маркусом — фото 28 июня, 22:54 Владимир Зеленский встретился с Валерием Маркусом (Фото:Zelenskiy / Telegrm)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 июня, встретился с главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерием Маркусом.

«На днях лично награждал 47-ю отдельную механизированную бригаду, но именно сегодня встретился с Валерием. Очень важно получать информацию о моральном и боевом духе военных из первых уст», — пишет президент в Telegram.

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Зеленский напомнил, что отважные бойцы Магуры сейчас принимают активное участие в действиях на фронте. Он добавил, что в ходе встречи с Маркусом «обсудил изменения, внедрение которых в украинском войске помогло бы улучшить службу».

Фото: Zelenskiy / Telegrm

«Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно, с учетом форм безопасности», — пишет украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, обсуждалась реформа сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня зарплат для сержантов в соответствии с их опытом службы.

Фото: Zelenskiy / Telegrm

Президент подчеркнул, что украинские военные должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя.

Фото: Zelenskiy / Telegrm