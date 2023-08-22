«Первый F-16 прибыл». Резников похвастался подарком от главы Минобороны Нидерландов — фото 22 августа, 23:06 Кайса Оллонгрен и Алексей Резников (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время визита в Украину подарила украинскому коллеге Алексею Резникову модель истребителя F-16.

Фото с нидерландской министром и моделью истребителя Резников опубликовал в Twitter.

«Первый F-16 прибыл в Украину из Нидерландов! Отсчет к большой соколиной охоте начат!» — говорится в подписи к фото.

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Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Во вторник, 22 августа, Кайса Оллонгрен прибылав Киев. Она выступила на VI Международном ветеранском форуме.

Ранее 20 августа во время визитов президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно.

До нового года Дания может передать первые шесть самолетов. Также украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.