Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
Сегодня, 15:28
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время первой встречи в Берлине сегодня, 18 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Канцелярии в Берлине, Германия, 18 июня 2019 года.
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Зеленский и Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине. Меркель пожала Зеленскому руку и проводила в Канцелярию, сообщают информагентства с места события.