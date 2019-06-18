Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча Сегодня, 15:28 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannibal Hanschke Владимир Зеленский и Ангела Меркель в Берлине, 18 июня 2019 REUTERS/Hannibal Hanschke

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время первой встречи в Берлине сегодня, 18 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Канцелярии в Берлине, Германия, 18 июня 2019 года.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Зеленский и Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине. Меркель пожала Зеленскому руку и проводила в Канцелярию, сообщают информагентства с места события.