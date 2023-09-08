Зеленский заявил, что победа Украины в войне будет победой человеческой морали 8 сентября, 16:44 Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии 8 сентября 2023 года (Фото:Офис президента)

В полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины, должна победить человеческая мораль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии во время обращения к участникам Форума в пятницу, 8 сентября.

В своей речи президент сказал, что для многих в мире Украина сейчас означает личный моральный выбор и символизирует «стандарт свободы, в котором люди из разных стран узнают собственные стандарты». По мнению Зеленского, сейчас, когда речь идет об Украине, имеется в виду моральное пространство значительно шире, чем территория Украины.

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«Мы защищаемся в том числе благодаря тому, что огромное моральное пространство мира объединилось и помогает защищать Украину, а значит, отражение собственных ценностей. И Путин атакует не только Украину, а именно это моральное пространство, которое в конце концов способно привлечь к ответственности любых террористов и убийц, любых агрессоров», — подчеркнул глава государства.



Зеленский отметил, что во всем, что звучит об Украине и о войне, есть либо моральная основа, либо «моральное отступление или шокирующее отсутствие морали». Если мораль проиграет, человечество «может остаться рабами таких путиных, которые способны убивать ради своих капризов», сказал президент.

«Человеческая мораль должна победить в этой войне. И это дело не только Украины как государства. Это дело Украины как всех нас, каждого и каждой в мире, кто ценит свободу, кто ценит человеческую жизнь, кто верит, что люди должны побеждать. И наш успех, конкретный успех Украины, зависит не только от нас, украинцев, а от того, насколько все огромное моральное пространство мира хочет сохраниться», — добавил он.