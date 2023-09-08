Зеленский заявил, что победа Украины в войне будет победой человеческой морали

8 сентября, 16:44
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Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии 8 сентября 2023 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский на форуме Ялтинской европейской стратегии 8 сентября 2023 года (Фото:Офис президента)

В полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины, должна победить человеческая мораль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии во время обращения к участникам Форума в пятницу, 8 сентября.

В своей речи президент сказал, что для многих в мире Украина сейчас означает личный моральный выбор и символизирует «стандарт свободы, в котором люди из разных стран узнают собственные стандарты». По мнению Зеленского, сейчас, когда речь идет об Украине, имеется в виду моральное пространство значительно шире, чем территория Украины.

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«Мы защищаемся в том числе благодаря тому, что огромное моральное пространство мира объединилось и помогает защищать Украину, а значит, отражение собственных ценностей. И Путин атакует не только Украину, а именно это моральное пространство, которое в конце концов способно привлечь к ответственности любых террористов и убийц, любых агрессоров», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что во всем, что звучит об Украине и о войне, есть либо моральная основа, либо «моральное отступление или шокирующее отсутствие морали». Если мораль проиграет, человечество «может остаться рабами таких путиных, которые способны убивать ради своих капризов», сказал президент.

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«Человеческая мораль должна победить в этой войне. И это дело не только Украины как государства. Это дело Украины как всех нас, каждого и каждой в мире, кто ценит свободу, кто ценит человеческую жизнь, кто верит, что люди должны побеждать. И наш успех, конкретный успех Украины, зависит не только от нас, украинцев, а от того, насколько все огромное моральное пространство мира хочет сохраниться», — добавил он.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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