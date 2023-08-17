Зеленский анонсировал масштабный Форум оборонных индустрий осенью, на котором представят разработки украинского ОПК
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, рассказал о подготовке Украины к форуму оборонных индустрий осенью 2023 года.
В вечернем обращении глава государства заявил, что провел расширенное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей Министерства обороны, МИД, Министерства стратегических отраслей промышленности и профильных заместителей главы Офиса президента, на котором обсуждался Форум.
По словам Зеленского, такое масштабное мероприятие впервые пройдет на уровне государства. На Форуме будут представлены украинские и иностранные производители оружия, он впервые зафиксирует достижения украинского оборонно-промышленного комплекса и продемонстрирует «то, что мы уже умеем», а также рассмотреть то, что Украина может добавить к своим возможностям.
«Наша мощь. Мощь наших партнеров. Весь мир, заинтересованный в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора. Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества», — отметил президент.
Зеленский также сказал, что форумом Украина должна дать новый безопасностный импульс всем в мире, кто тоже ценит свою государственность и свободу. Он подчеркнул, что «нации имеют право на защиту».
Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и министр стратегической промышленности Александр Камышин подписали совместное письмо партнерам и иностранным оборонным компаниям, пригласив их на форум.