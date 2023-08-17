Зеленский анонсировал масштабный Форум оборонных индустрий осенью, на котором представят разработки украинского ОПК

17 августа, 23:31
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 17 августа, рассказал о подготовке Украины к форуму оборонных индустрий осенью 2023 года.

В вечернем обращении глава государства заявил, что провел расширенное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей Министерства обороны, МИД, Министерства стратегических отраслей промышленности и профильных заместителей главы Офиса президента, на котором обсуждался Форум.

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По словам Зеленского, такое масштабное мероприятие впервые пройдет на уровне государства. На Форуме будут представлены украинские и иностранные производители оружия, он впервые зафиксирует достижения украинского оборонно-промышленного комплекса и продемонстрирует «то, что мы уже умеем», а также рассмотреть то, что Украина может добавить к своим возможностям.

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«Наша мощь. Мощь наших партнеров. Весь мир, заинтересованный в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора. Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества», — отметил президент.

Зеленский также сказал, что форумом Украина должна дать новый безопасностный импульс всем в мире, кто тоже ценит свою государственность и свободу. Он подчеркнул, что «нации имеют право на защиту».

https://www.youtube.com/embed/mLlvAFFzEi8

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и министр стратегической промышленности Александр Камышин подписали совместное письмо партнерам и иностранным оборонным компаниям, пригласив их на форум.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   ОПК Владимир Зеленский Оборонная промышленность Война России против Украины

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