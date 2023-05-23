У Зеленского отвергли «бразильскую» и «китайскую» формулы мира 23 мая, 12:36 Игорь Жовква (Фото:Кадр видео Радио Свобода)

Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но применена может быть только украинская. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква.

Он сообщил, что война происходит на территории Украины, поэтому формула мира должна быть украинской. Позиции других государств также будут учитываться, если они будут приемлемыми для Украины.



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«Не может быть „бразильского плана“ по миру в Украине, „китайского плана“, „африканского плана“, „ватиканского плана“. Поскольку война происходит на территории Украины, формула мира должна быть только украинская. Президент Украины готов выслушивать любые предложения. Те предложения уже неоднократно звучали. Но все эти предложения, если они приемлемы для украинской стороны прежде всего, должны войти в соответствующую основу формулы мира президента Зеленского», — сказал Жовква.

Что известно о китайской, ватиканской, бразильской и африканской формулах мира

24 февраля 2023 года Министерство иностранных дел Китая обнародовало "мирный план" для урегулирования войны в Украине. Он состоял из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

30 апреля папа Римский Франциск сообщил о создании Ватиканом миротворческой миссии для прекращения войны России против Украины, однако она пока не обнародована.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

Ранее Лула да Силва призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины. По его словам, США и Европейский Союз должны "начать говорить о мире".

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины. В начале июня в Киев и Москву собирается отправиться «миротворческая миссия», в которую войдут президенты ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго и Уганды.

Что известно об украинской формуле мира

19 ноября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил украинскую формулу мира. В нее вошло 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность; Продовольственная безопасность; Энергетическая безопасность; Освобождение всех пленных и депортированных; Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; Вывод российских войск и прекращение боевых действий; Возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба; Противодействие экоциду; Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации; Фиксация окончания войны.