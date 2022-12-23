Украина хочет, чтобы в саммите по формуле мира участвовали более 140 стран — Ермак 23 декабря, 20:07 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подготовке к саммиту по украинской «формуле мира» и о готовности иностранных партнеров Украины помочь в реализации этой формулы.

В эфире телемарафона в пятницу, 23 декабря, Ермак заявил, что мирный план построен на нормах международного права и Уставе ООН и содержит «все, чтобы закончить войну». Он повторил позицию Украины, что каждая страна может взять на себя одно из направлений, упомянутых в мирной формуле.



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«На сегодняшний день мы получили подтверждение заинтересованности и поддержку от многих наших стратегических партнеров. Они все уже не только сказали да, но и заявляют о желании своего лидерства по одному из пунктов», — сказал глава ОП.

По его словам, Нидерланды уже официально заявили, что готовы взять на себя лидерство в вопросе организации и проведения международного трибунала, создания компенсационного механизма для Украины и так далее.

«Мы хотим, чтобы перечень стран, которые приняли бы участие в саммите и в заседании Генассамблеи ООН по поддержке нашего плана, был больше, чем даже рекордное количество стран, которые поддержали резолюцию против аннексии наших территорий», — добавил Ермак.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что зимой Украина планирует инициировать саммит для реализации украинской формулы мира.

На саммите G20 в ноябре Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.