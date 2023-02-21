Зеленский рассказал, когда в ООН пройдет голосование по «формуле мира» Украины 21 февраля, 23:11 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В Генассамблее ООН 23 февраля будут голосовать за украинскую «формулу мира». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во вторник, 21 февраля.

«Наш документ, наша „формула мира“, которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат и 23-го числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции — мне кажется, важно, чтобы была одна позиция», — подчеркнул Зеленский.



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Агентство AP до этого сообщило, что Генассамблея ООН планирует проголосовать за резолюцию о необходимости обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины. Голосование по резолюции ожидают вечером 23 февраля.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.



Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар говорил, что саммит по формуле мира, который инициировала Украина, проведут в годовщину вторжения России 24 февраля.