Лидеры Совета Европы поддержали украинскую формулу мира на саммите — Зеленский

18 мая, 00:24
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 17 мая, подвел итоги саммита Совета Европы в Исландии.

Глава государства рассказал, что в итоговой резолюции саммита страны Совета Европы поддержали украинскую формулу мира, и поблагодарил европейских лидеров, а также каждую страну-участницу СЕ.

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«Важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана… На основе именно такой консолидации мы будем и дальше ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту агрессию и будем дальше увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать нашу землю, спасать наших людей», — подчеркнул он.

https://www.youtube.com/embed/ebdIiNj7RaU

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Совет Европы Саммит Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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