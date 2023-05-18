Лидеры Совета Европы поддержали украинскую формулу мира на саммите — Зеленский 18 мая, 00:24 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 17 мая, подвел итоги саммита Совета Европы в Исландии.

Глава государства рассказал, что в итоговой резолюции саммита страны Совета Европы поддержали украинскую формулу мира, и поблагодарил европейских лидеров, а также каждую страну-участницу СЕ.



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«Важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана… На основе именно такой консолидации мы будем и дальше ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту агрессию и будем дальше увеличивать наши возможности возвращать справедливость, освобождать нашу землю, спасать наших людей», — подчеркнул он.

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