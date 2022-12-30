«Рассчитан на средства бизнеса и меценатов». Зеленская рассказала, какими проектами занимается ее фонд

30 декабря, 22:56
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Елена Зеленская (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Елена Зеленская (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Первая леди Елена Зеленская рассказала о создании своего фонда и проектах, которыми тот занимается.

В интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку Зеленская сказала, что с начала полномасштабного вторжения России запросов к первой леди на помощь становилось все больше, как и предложений помощи. Она объяснила, что фонд дает дополнительные административные возможности и позволяет реализовать проекты быстрее, чем если бы для них каждый раз нужно было искать отдельных партнеров. Первая презентация фонда прошла в Нью-Йорке более двух месяцев назад.

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«Фонд в первую очередь рассчитан на средства меценатов, бизнеса и других фондов за границей. То есть мы собираем средства за границей, чтобы использовать в Украине. Есть несколько направлений, которые нас интересуют: медицина, образование и гуманитарная помощь», — добавила Зеленская.

Первая леди также рассказала, что среди проектов ее фонда — восстановление Изюмской больницы, поврежденной и разграбленной оккупантами, помощь учителям, восстановление школ и других учебных заведений, помощь детским домам семейного типа и людям на деоккупированных территориях.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Первая леди Украины Украина Поддержка Украины Первая леди Елена Зеленская Война России против Украины

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