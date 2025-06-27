Повышение выплат военным и финансирование обороны. Зеленский утвердил приоритеты бюджета на 2026−2028 годы

Зеленский ввел в действие решение СНБО по оборонному финансированию до 2028 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно бюджетных приоритетов на 2026−2028 годы. Соответствующий указ № 433/2025 обнародовали на сайте главы государства в пятницу, 27 июня.

Согласно документу, Кабинет Министров должен определить финансирование сфер, связанных с национальной безопасностью и обороной, приоритетом государственного бюджета на указанный период.

Также правительству поручено проработать вопрос о повышении денежного обеспечения для военнослужащих, полицейских, а также людей рядового и начальствующего состава.

Кроме того, должны быть приняты меры для надлежащей выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти защитников в результате ранений, полученных во время действия военного положения.

В период 2026—2028 годов Кабмин обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять СНБО отчеты о состоянии финансирования органов сектора безопасности и обороны, включая реализацию государственных оборонных программ.

Ранее Зеленский сообщал, что оборонный производственный потенциал Украины, включающий почти 1000 видов продукции, превысил $35 млрд. Однако 40% не имеет должного финансирования.

25 июня премьер Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета 2025 года на 449 млрд грн, из них 412 млрд грн на безопасность и оборону.

Доходы государственного бюджета Украины в январе 2025 года составили 282,8 млрд грн, в том числе по общему фонду — 128,2 млрд грн, что соответственно на 83,4% и 10,5% больше, чем в январе 2024 года.