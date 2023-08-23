Жить свободно здесь, на своей земле: премьера фильма «Довбуш» состоялась во Львове 23 августа, 09:53 Новости компаний Carlsberg Ukraine

Во Львове состоялась премьера долгожданного украинского фильма «Довбуш». Фильм режиссера Олеся Санина произведен Pronto Film при поддержке национального спонсора ТМ «Львівське», Госкино и Министерства культуры Украины. Уже с 24 августа лента выходит во всеукраинский прокат.



Перед допремьерой фильма во Львове 21 августа создатели ленты посетили с пресс-конференцией в музейно-культурный комплекс «Львиварня», где при участии съемочной группы и актеров также стартовала выставка вселенной Довбуша, состоящая из фотографий и одежды — аутентичных костюмов, которые появляются в картине.

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Фото: Carlsberg Ukraine

Это очень актуальный фильм для каждого украинца сегодня, поскольку сюжет глубоко резонирует своим месседжем о борьбе за свободу и единение украинцев, которые так актуальны сегодня. Перед зрителем — XVIІІ век и снова борьба украинцев за свою независимость. Задачей команды было воссоздать атмосферу как можно правдивее. Часть реквизита получили от музея, а остальное — создали самостоятельно. Над фильмом работало более 3000 человек в течение 5 лет. Премьера несколько раз переносилась из-за пандемии, начала полномасштабной войны. Однако лента дождалась едва ли не самого удачного времени — ко Дню независимости Украины с 24 августа фильм выходит в широкий прокат дома и за рубежом — в Германии, Чехии, Словакии, Литве, Эстонии, Латвии и Корее. В целом права на фильм купили 20 стран мира.

Фото: Carlsberg Ukraine

«Мы вместе с ТМ „Львівське“ счастливы приобщиться к релизу фильма „Довбуш“ в это сложное для всего украинского народа время. Это не первый наш опыт работы с кинематографом, ведь раньше мы поддерживали выход фильма „Захар Беркут“, но особенность релиза „Довбуша“ в том, что, несмотря на войну и вызовы, порождаемые ею, фильм смог таки выйти в прокат. А значит, мы продолжаем жить и творить, познавая при этом свою историю и сохраняя ее для будущего. Появление этой ленты в это время — художественный, очень мощный и символический способ поддержать украинцев, показать, что ценности свободы и любви к собственной земле — это у нас в крови. „Львівське“ в свою очередь также взяло на себя миссию поддержать фильм, придать ему огласку, чтобы украинцы пришли в кинотеатры, поддержали украинское кино и с верой в победу продолжили нашу ежедневную борьбу», — комментирует Константин Лось, менеджер ТМ «Львівське».

По словам режиссера Олеся Санина, «Довбуш» — это фильм о национальном герое, биография которого окутана легендами настолько, что в какой-то момент легенда переросла настоящего персонажа. Санин подчеркивает, что ему было интересно исследовать, как создается легенда, как обычный человек становится национальным героем.

Фото: Carlsberg Ukraine

Картина о любви, борьбе, неравенстве, верности, преданности своему слову, призыву, умении и главном желании — отстоять свое, несмотря ни на что. Одна из главных мыслей звучит в коротком диалоге, где Маричка (Даша Плахтий) предлагает Олексе (Сергею Стрельникову) убежать от всех и жить вдвоем, не подвергая жизнь опасности. На это главный герой отвечает, что он хочет «жить свободно здесь, на своей земле», и вступает в, казалось бы, неравный бой с врагом. Именно эта фраза стала основой для коммуникации от бренда «Львівське».

Фото: Carlsberg Ukraine

Жить свободно здесь, на своей земле — то, чего жаждет каждый украинец сегодня. Смотрите фильм с 24 августа во всех кинотеатрах Украины при поддержке национального спонсора «Львівське».

Фото: Carlsberg Ukraine

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Carlsberg Ukraine — часть Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных Групп в мире с большим портфелем брендов пива и других напитков. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфель Carlsberg в Украине входят пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как «Львівське», Carlsberg, Kronenbourg 1664, «Арсенал», «Квас Тарас», Somersby, Seth&Riley's Garage, и другие. Во время войны в Украине Carlsberg Group приняла решение о прекращении бизнеса в России и выходе с рынка. Carlsberg Group, Carlsberg Foundation и Tuborg Foundation перечислили 75 миллионов датских крон на помощь Украине. Carlsberg Ukraine реализовала более 15 гуманитарных проектов. С 24 февраля Carlsberg Ukraine начала производить питьевую воду и доставила в регионы более 4 млн литров, а после трагедии на Каховской ГЭС ежедневно производит и доставляет воду на нужды населения Южного региона Украины, столкнувшегося с нехваткой питьевой воды. Более подробную информацию можно получить на сайте https://carlsbergukraine.com/