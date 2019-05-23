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Филарет: Знали бы содержание томоса — не согласились бы на него

Сегодня, 16:18
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Филарет: Знали бы содержание томоса — не согласились бы на него - фото

Патріарх Філарет/Facebook

Филарет: ПЦУ зависима от Константинопольского патриархата

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет считает, что если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание томоса, то не согласились бы на него.

Об этом он заявил в интервью Настоящему Времени.

«Мы на Соборе не знали его содержание [томоса про автокефалию]. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос», — рассказал Филарет.

По убеждению патриарха ПЦУ, томос ставит украинскую церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата от Москвы.

Почетный патриарх назвал три пункта томоса, которые его категорически не устраивают.

Филарет отметил, что категорически не согласен с тем, что православные верующие из числа украинской диаспоры теперь принадлежат Константинопольскому патриархату, а не Киевскому, как было до получения томоса.

Второй пункт томоса, который вызывал протест Филарета, касается приготовления миро (масло для миропомазания). По его словам, ПЦУ не имеет права варить миро.

«Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы», — подчеркнул Филарет.

В-третьих, конфликты в ПЦУ должен решать Константинопольский патриархат.

«Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы — автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь», — сказал он.

Филарет добавил, что томосы других автокефальных церквей не содержат таких пунктов.

Напомним, что 14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что глава ПЦУ Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

Теги:   Патриарх Филарет ПЦУ Православная церковь Украины

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