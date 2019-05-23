Филарет заверил Варфоломея в поддержке инициатив митрополита Епифания — СМИ Сегодня, 14:47 289 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Почетный патриарх Филарет и делегация Константинополя cerkva.info

Почетный патриарх Филарет во время встречи с делегацией Константинополя пообещал поддерживать митрополита Епифания на посту главы ПЦУ, сообщает Cerkvarium со ссылкой на заявление Фанара.

Встреча состоялась 22 мая в Киеве, Фанар представлял митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь Священного синода диакон Григорий.

Как сообщала пресс-служба почетного патриарха, Филарет просил передать благодарность Вселенскому патриарху за томос и подчеркнул желание поддерживать единство Украинской церкви. Однако, деталей переговоров пресс-служба Филарета не приводила.

В распоряжении Сerkvarium есть копия пресс-релиза Фанара по факту переговоров с Филаретом.

В частности, почетный патриарх заверил Константинополь в том, что будет всячески поддерживать митрополита Епифания.

«Он также заверил Всесвятейшего в том, что он продолжает поддерживать, несмотря на попытку создания извне атмосферы разъединения, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который также является его духовным чадом, и сохраняет живой интерес к ходу дел Церкви Украины», — говорится в сообщении Фанара.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.