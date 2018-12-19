Филарет: Буду руководить Православной церковью Украины вместе с митрополитом Епифанием Сегодня, 13:24 30 Цей матеріал також доступний українською Патриарх Филарет Фото: cerkva.info

Почетный патриарх Филарет заявил, что будет руководить Православной церковью Украины вместе с митрополитом Епифанием.

Об этом Филарет заявил после Объединительного собора, выступая в Владимировском храме.

"Патриарх остается пожизненным патриархом и вместе с предстоятелем (Епифанием - Ред.) руководит церковью. Вместе. Но он (Епифаний), как предстоятель, который получил томос, будет представлять церковь во внешних отношениях, до тех пор, пока нас признают не как митрополию, а как патриархат ", - заявил Филарет.

Также Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.