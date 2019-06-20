Филарет созвал «собор» для восстановления УПЦ КП: прибыли всего несколько епископов Сегодня, 11:13 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Почетный патриарх Филарет cerkva.info

В Киеве во Владимирском соборе по инициативе почетного патриарха Филарета началось собрание части иерархов, бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники называют «Поместным собором».

Как передает корреспондент BBC News Україна, на «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Само мероприятие закрыто для прессы, но перед началом «собора» во Владимирском храме было не более десятка священников.

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, должен прибыть и епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

В РФ и Молдове существуют несколько православных приходов, которые принадлежали к УПЦ КП, ими управляют именно эти иерархи.

Также на «собор» приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий, Свято-Николаевского архимандрит Арсений.

По данным BBC, архимандрит Макарий отказался идти на «собор».

В Владимирский собор пригласили также насельника Свято-Феодосиевского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак) протоиереи: Леонтий Никитенко, Роман Загурский (США), Владимир Чайка (Германия) и диакон Василий Дидух.

В то же время источники BBC в ПЦУ предполагают, что часть из указанных в списках иерархов могут проигнорировать «собор».

Одновременно с «собором» Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия.

11 июня Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата, так как не знал о его «кабальных» условиях на Объединительном соборе.

В ПЦУ уже заявили, что примут меры канонического порядка в случае созыва Филаретом «поместного собора» несуществующей УПЦ КП.

