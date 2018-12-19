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Филарет: Кто не присоединится к Православной цекрви Украины - тот раскольник

Сегодня, 13:01
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Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет заявил, что иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, станут раскольниками.

Об этом Филарет заявил после Объединительного собора, выступая во Владимировском храме.

"Украинская православная церковь становится одной из 15 православных церквей и мы входим в молитвенное единение со всеми церквями и уже никто не сможет называть нас раскольниками. Будет раскольником тот, кто не будет к нам присоединяться, но они могут присоединиться к нам и тогда не будут раскольниками", - заявил Филарет.

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15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Автокефалия Украинская православная церковь Патриарх Филарет

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