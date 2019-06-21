Филарет сместил настоятеля монастыря в Киеве, который проигнорировал «собор» Сегодня, 16:50 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Почетный патриарх Филарет cerkva.info

Бывший патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет издал распоряжение об увольнении настоятеля Свято-Феодосиевского монастыря в Киеве архимандрита Макария (Папиша) и назначении на его место архимандрита Андрея (Маруцака).

Об этом сообщает ВВС Україна.

Настоятель монастыря Макарий накануне отказался участвовать в так называемом «соборе Киевского патриархата». Зато архимандрит Андрей участвовал в этом мероприятии и Филарет пообещал рукоположить его в епископы.

В пятницу, 21 июня, группа людей во главе с архимандритом Андреем прибыла в этот монастырь, который находится рядом с Киево-Печерской лаврой и привезла два документа. Первый — приказ Филарета как «Киевского патриарха» об освобождении настоятеля Макария и назначение на его место архимандрита Андрея.

Филарет пока является руководителем Киевской епархии ПЦУ и исходя из этого, ему формально подчинялся монастырь.

Сам архимандрит Андрей объяснил, что поскольку «Киевский патриархат» продолжает существовать, то и монастырь продолжает находиться в его подчинении.

«Ситуация такова, что фактически монастырь архимандрит Макарий с братией захватил из-за того, что они хотят принадлежать ПЦУ», — сказал он.

Поэтому, по его словам, на место вызвали полицию, чтобы «зафиксировать факт рейдерства».

«Пусть этот спор решают юристы в суде», — резюмировал архимандрит Андрей.

Наместник Макарий со своей стороны сказал журналистам, что монастырь не идет раскол и остается в ПЦУ.

«Епифаний утвердил меня уже наместником монастыря», — подчеркнул Макарий.

В самом монастыре присутствовали десятки людей, ситуация напряженная. На месте работают несколько нарядов полиции, на улице дежурят автобусы с правоохранителями.

Ранее Свято-Феодосиевский монастырь принадлежал УПЦ Киевского патриархата, но после создания ПЦУ перешел к ней.

20 июня монахи вместе с настоятелем из-за действий Филарета обратились к митрополиту Епифанию о переходе монастыря в его подчинение.

По данным ВВС News Украина, митрополит Епифаний принял монастырь и издал соответствующий указ.

20 июня «поместный собор» во главе с почетным патриархом Филаретом постановил возобновить существование УПЦ КП.

На «поместный собор» УПЦ КП прибыли всего несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Архиепископ Евстратий (Зоря), комментируя «собор» по восстановлению УПЦ КП заявил, что Филарет уже не относится к церкви, и к нему не будут применены канонические санкции.

Архиепископ Зоря добавил, что собрание во Владимирском соборе никак не влияет на существование или будущее Православной церкви Украины.

Оценку действиям Филарета ПЦУ даст 24 июня.