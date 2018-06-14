Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет рассказал о количестве иерархов УПЦ МП, поддержавших Томос об автокефалии.

В интервью Украинской правде Филарет заявил, что около 10 иерархов УПЦ МП подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу на автокефалию Украинской церкви.

"Мы знаем, что подписались около десяти, однако публично заявили два", - отметил он.

Патриарх добавил, что когда будет Томос, когда образуется единая Поместная Украинская Церковь, то бояться уже будет некого.

"Они (иерархи УПЦ МП, - Ред.) Будут свободно присоединяться и мы все будем составлять одну Украинскую Православную Церковь", - отметил он.

По словам Филарета, примерно 2/3 Московского Патриархата выступают за присоединение к Киевскому.

Он также отметил, что в случае, если Украина не получит Томос, это будет означать, что Москва победила Вселенского патриарха, и она является самой влиятельной церковью.

"Но, как бы там ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной Церкви, и из Московского Патриархата, как это происходит сейчас. А придет время - нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире", - сказал Патриарх.

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17 апреля президент Петр Порошенко обратился к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления автокефалии.

22 апреля Вселенский Патриархат рассмотрел обращение от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии. Вопрос должны обсудить с сестринскими церквями.

УПЦ Московского патриархата дважды раскритиковала эту инициативу. В то же время один из лидеров УПЦ МП митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко публично поддержал предоставление автокефалии украинской церкви.