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Филарет ответил на санкции Епифания: Так называемая ПЦУ нам не указ

Сегодня, 12:16
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Филарет ответил на санкции Епифания: Так называемая ПЦУ нам не указ - фото

pomisna.info

Бывший митрополит Киевский Филарет отреагировал на санкции ПЦУ из-за восстановления «Киевского патриархата».

В частности, Филарет создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.

«Синод есть… в него входят все архиереи церкви. Пятеро … От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, их постановления нас не касаются», — цитирует Филарета ВВС Україна.

24 июня Синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями.

Это решение Синод церкви принял после проведения Филаретом «Собора» для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.

Теги:   УПЦ КП ПЦУ Филарет

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