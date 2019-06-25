Филарет ответил на санкции Епифания: Так называемая ПЦУ нам не указ Сегодня, 12:16 2888 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info pomisna.info

Бывший митрополит Киевский Филарет отреагировал на санкции ПЦУ из-за восстановления «Киевского патриархата».

В частности, Филарет создает собственный синод из пяти епископов, которых накануне Православная церковь Украины отлучила от священнослужения.

«Синод есть… в него входят все архиереи церкви. Пятеро … От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, их постановления нас не касаются», — цитирует Филарета ВВС Україна.

24 июня Синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией, а соответственно и контроль за местными храмами и монастырями.

Это решение Синод церкви принял после проведения Филаретом «Собора» для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата.