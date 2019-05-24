Филарет отказался выполнять часть решений Синода ПЦУ Вчера, 16:26 689 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Почетный патриарх Филарет и митрополит Епифаний pomisna.info

Почетный патриарх Филарет заявил, что отказывается выполнять часть решений Синода ПЦУ.

Об этом Филарет заявил после заседания Синода.

По словам Филарета, он принимает томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.

«Спасибо Вселенскому патриарху за томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в томосе», — цитирует Филарета Интерфакс-Украина.



Комментируя постановление Синода Филарет отметил, что будет выполнять те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.

В частности, Филарет против решения Синода о том, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, патриаршим томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, и решениями собственных уставных органов.

Также Филарет не голосовал за пункт о том, что Синод выразил полную поддержку предстоятелю Епифанию.

«Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились в церковь, — антиукраинские и московские — и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения», — заявил Филарета.

Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполянть условия томоса.



14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.

