Филарет отказался выполнять часть решений Синода ПЦУ
Почетный патриарх Филарет заявил, что отказывается выполнять часть решений Синода ПЦУ.
Об этом Филарет заявил после заседания Синода.
По словам Филарета, он принимает томос только в той части, которая дает автокефалию Украинской церкви.
«Спасибо Вселенскому патриарху за томос, который он дал, но я не согласен со всем, что написано в томосе», — цитирует Филарета Интерфакс-Украина.
Комментируя постановление Синода Филарет отметил, что будет выполнять те решения, которые не противоречат канонам и интересам Украинской церкви.
В частности, Филарет против решения Синода о том, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, патриаршим томосом про автокефалию от 6 января 2019 года, и решениями собственных уставных органов.
Также Филарет не голосовал за пункт о том, что Синод выразил полную поддержку предстоятелю Епифанию.
«Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились в церковь, — антиукраинские и московские — и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения», — заявил Филарета.
Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах.
24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.
По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполянть условия томоса.
14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.
Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.
23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.