Филарет не знал содержания томоса, а NASA не должно говорить о полетах на Луну. Топ-5 цитат недели
Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.
Этот томос мы не принимаем, потому что не знали его содержания.
Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины, в ходе форума За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат! сделал резонансное заявление.
Нам наплевать на реакцию в Украине.
Виктор Медведчук, глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя, прокомментировал свой очередной визит в Россию и переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером.
NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад.
Дональд Трамп, президент США в Twitter призвал космическое агентство сосредоточиться на разработках полетов на Марс, а не на Луну.
Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями.
Владимир Зеленский, президент Украины, призвал Россию восстановить контроль над террористами на Донбассе.
Я пару раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад.
Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании и претендент на пост премьер-министра, сделал признание в интервью Daily Mail.
Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года