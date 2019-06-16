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Филарет не знал содержания томоса, а NASA не должно говорить о полетах на Луну. Топ-5 цитат недели

Сегодня, 07:03
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Филарет не знал содержания томоса, а NASA не должно говорить о полетах на Луну. Топ-5 цитат недели - фото

REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo

Трамп хочет, чтобы NASA сосредоточилось на разработках полетов на Марс

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Этот томос мы не принимаем, потому что не знали его содержания.

Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины, в ходе форума За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат! сделал резонансное заявление.

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Нам наплевать на реакцию в Украине.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя, прокомментировал свой очередной визит в Россию и переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад.

Дональд Трамп, президент США в Twitter призвал космическое агентство сосредоточиться на разработках полетов на Марс, а не на Луну.

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Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями.

Владимир Зеленский, президент Украины, призвал Россию восстановить контроль над террористами на Донбассе.

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Я пару раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад.

Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании и претендент на пост премьер-министра, сделал признание в интервью Daily Mail.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года

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