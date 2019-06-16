Филарет не знал содержания томоса, а NASA не должно говорить о полетах на Луну. Топ-5 цитат недели Сегодня, 07:03 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo Трамп хочет, чтобы NASA сосредоточилось на разработках полетов на Марс REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

Этот томос мы не принимаем, потому что не знали его содержания.

Филарет, почетный патриарх Православной церкви Украины, в ходе форума За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат! сделал резонансное заявление.

Нам наплевать на реакцию в Украине.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии Оппозиционная платформа — За життя, прокомментировал свой очередной визит в Россию и переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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NASA не должно говорить о полетах на Луну — мы сделали это 50 лет назад.

Дональд Трамп, президент США в Twitter призвал космическое агентство сосредоточиться на разработках полетов на Марс, а не на Луну.

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Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями.

Владимир Зеленский, президент Украины, призвал Россию восстановить контроль над террористами на Донбассе.

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Я пару раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад.

Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании и претендент на пост премьер-министра, сделал признание в интервью Daily Mail.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года