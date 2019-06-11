Филарет назвал Епифания слугой Вселенского патриархата Сегодня, 12:19 Цей матеріал також доступний українською cerkva.info Почетный патриарх Филарет cerkva.info

Почетный патриарх Филарет назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания зависимым от Вселенского патриархата.

Об этом Филарет заявил на форуме «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат».

«Епифаний — слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания с помощью него, что делать», — цитирует Филарета ВВС Україна.

Также Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Отметим, что предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний сейчас находится на Фанаре, где проводит переговоры с представителями Вселенского патриархата и лично с патриархом Варфоломеем.