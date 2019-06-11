Иван Компан
Рождение блестящей жизни
Наталья Кадя
Секрет гениальных идей. Как работает наш мозг
Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Сергей Фурса
Как Украине заполучить хороших депутатов
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Филарет назвал Епифания слугой Вселенского патриархата

Сегодня, 12:19
Цей матеріал також доступний українською
Филарет назвал Епифания слугой Вселенского патриархата - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет назвал предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания зависимым от Вселенского патриархата.

Об этом Филарет заявил на форуме «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат».

«Епифаний — слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания с помощью него, что делать», — цитирует Филарета ВВС Україна.

Также Филарет заявил, что созывает на 20 июня поместный собор УПЦ КП, на котором отменит решение собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации Киевского патриархата.

Филарет добавил, что отказывается принимать томос об автокефалии от Вселенского патриархата.

Поместный собор — собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Отметим, что предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний сейчас находится на Фанаре, где проводит переговоры с представителями Вселенского патриархата и лично с патриархом Варфоломеем.

Теги:   ПЦУ Филарет Митрополит Епифаний

Спецтема   Украина получила томос

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 16:53

img
Движение Честно составило рейтинг добропорядочности нардепов
Политика

Вчера, 15:07

img
Апаршин возглавит оборонный департамент в АП — Гриценко
Финансы

Вчера, 15:23

img
Маркарова подтвердила намерение Минфина разместить семилетние еврооблигации

ТОП 3

Политика

9 июня, 16:57

img
Первые 100 человек из списка президентской партии Слуга народа — перечень всех кандидатов
19821
Политика

Сегодня, 11:32

img
Зеленский отменил указы Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия
13255
Политика

Сегодня, 14:14

img
КС рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады — онлайн
8988

Новости Одессы

img
В Одесской области объявили траур по погибшим в центре психического здоровья (список)
img
Последствия пожара в больнице: уцелела треть здания, остатки до сих пор тлеют (видео с высоты)
img
ГСЧС: пожар в одесской психиатрической больнице начался в помещении для сушки белья (фото)