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Филарет: Епифаний фактически показывает, что я — никто в церкви

Сегодня, 17:47
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Филарет: Епифаний фактически показывает, что я — никто в церкви - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет посетовал, что митрополит Киевский Епифаний фактически отстранил его от управления церковью.

Об этом Филарет заявил в интервью Настоящее Время.

По словам Филарета, в 2018 году Вселенский патриарх Варфоломей
настоял на его отказе баллотироваться на пост предстоятеля церкви. Филарет
согласился, но при условии, что за ним сохранится власть внутри церкви.

«И я согласился на это. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием и на архиерейском соборе, что я отказываюсь, но после получения томоса я буду руководить этой церковью внутри Украины. На делах он показывает, что он — предстоятель, а я — никто», — посетовал Филарет.

Филарет не знает, почему Епифаний «нарушил» эти договоренности.

«А это вы у него спросите. Он мне сказал: «Не все от меня зависит», — сказал почетный патриарх.

Также Филарет заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

Митрополит Киевский Епифаний опроверг наличие договоренностей с Филаретом о разделении власти в ПЦУ.

Собеседники ВВС Україна в Константинополе назвали все обвинения Филарета ложью.

Большинство епископов ПЦУ склонны поддержать митрополита Епифания и текущее положение дел в церкви.

Добавим, что 24 мая состоится Синод ПЦУ, на котором, вполне возможно, будет обсуждаться последние заявления Филарета.

Теги:   ПЦУ Филарет Митрополит Епифаний

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