В МИД Украины призвали усилить изоляцию России после проведения фиктивных «референдумов» на захваченных территориях 28 сентября, 11:02 Коллаборанты ходят по квартирам захваченного и разрушенного Мариуполя, заставляя голосовать на псевдореферендуме (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Министерство иностранных дел Украины жестко отреагировало на проведение фиктивных «референдумов» на захваченных РФ территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

«Принуждение людей на этих территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины. Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Там заявили, что Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их ничтожными.

Официальный Киев призвал международное сообщество немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России.

Там подчеркнули, что Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, и продолжит освобождать временно оккупированные территории.

«Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности», — напомнили в МИД.

В ведомстве также заявили, что Киев никогда не согласится на какие-либо ультиматумы РФ, а «попытки Москвы создать новые линии разграничения или ослабить международную поддержку Украины обречены на поражение».

«Устроив фиктивные „референдумы“ на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам — это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях. Россия последовательно демонстрирует пренебрежение всем, кто призывал к дипломатии. Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины», — резюмировали дипломаты.

Они призвали ввести новые жесткие санкции против РФ, существенно увеличить военную поддержку украинской армии, предоставив больше танков, боевых самолетов, бронемашин и других вооружений.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Пропагандисты утверждают, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ якобы «поддержали» 98,42% жителей, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%, в Донецкой области — 99,23% жителей.