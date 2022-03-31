«Не привлекают тех, кто служил в ВСУ». Член Меджлиса о принудительном призыве жителей оккупированного Крыма в российскую армию 31 марта, 00:35 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная техника российских оккупантов (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Оккупационные власти в Крыму приводят активный призыв крымских татар и установили ограничения на выезд с полуострова мужчинам призывного возраста, рассказал в эфире Радио НВ украинский крымскотатарский политик Эскендер Бариев.

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«Да, действительно, это имеет место. И мы это отслеживаем. И тоже работаем с нашими гражданами, чтобы они прятались, во-первых. Либо уезжали из Крыма, либо если к ним приходят и пытаются призывать в вооруженные силы (РФ), то, соответственно, отказываться публично. Потому что мы сразу говорим: пусть вы лучше отсидите в тюрьмах полгода, но вы не будете соучастниками этого преступления. И, конечно, третий вариант, если уже попали в ряды вооруженных сил РФ, то нужно искать способ, как сдаться, перейти на сторону Украины», — рассказал он.

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При этом Бариев добавил, что в этом случае существует ряд рисков.

«Есть уже информация, что ходят по некоторым районам, в том числе проживание крымских татар, фиксируют, где и какие есть люди призывного возраста. Таким образом, интересуются, где на данный момент они находятся. Кроме того, есть подзаконный акт, запрещающий выезд жителям из Крыма с крымской пропиской через Керченский мост. Ибо другого пути сегодня нет для выезда из Крыма. От 18 до 45 лет. А дальше здесь, конечно, говоря о риске, еще есть опасность, что даже если люди отказываются и попадают в тюрьмы, их могут принудительно вывозить на фронт», — отметил политик.

Бариев также рассказал об использовании пропаганды, например, привлечении подконтрольной оккупантам в Крыму полиции, переодевая ее в форму украинских правоохранителей и выдавать якобы за «лояльность» действиям России на юге Украины. Также по его словам, на оккупированном полуострове не зафиксированы случаи призыва в российскую армию тех, кто проходил службу ранее в ВСУ.

«Но при этом этот процесс идет, а, к сожалению, мы уже имеем информацию, это достоверная информация, на 7 марта уже привозили 400 «двухсотых» из 216 бригады, которая находится в Перевальном. Кроме того, действительно больницы, особенно на севере Крыма, загружены ранеными российскими военными. А также второй роддом в городе Симферополе, пятиэтажное здание полностью переориентировано на госпиталь. Кроме того, транспортами, самолетами они вывезут двухсотых и трехсотых в том числе на территорию РФ. Поэтому с нашей стороны очень важно и действительно наши граждане оказались там заложниками. Как быть? Как защитить их? Конечно, это очень серьезная проблема. И понятно, что здесь наши родственники, наши близкие люди, за которых мы очень сильно переживаем. Но в любом случае мы им говорим о том, что нужно переходить на сторону Украины и нельзя быть инструментом захватнической войны. Потому что мы все являемся жертвами той захватнической войны, которую проводят оккупанты сегодня на территории Украины», — подытожил член Меджлиса.

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