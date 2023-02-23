Фигурант дела о резонансном ДТП нардеп Трухин написал заявление о сложении мандата 23 февраля, 12:50 Александр Трухин (Фото:пресс-служба партии Слуга народа)

Народный депутат Александр Трухин, являющийся фигурантом дела о резонансном ДТП, написал заявление о сложении мандата. Его обнародовал нардеп Ярослав Железняк.

На заявлении дата 22 февраля. По словам Железняка, соответствующее постановление уже внес регламентный Комитет Верховной Рады, его рассмотрят на ближайшем заседании.

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Ранее Трухин заключил соглашение с прокурорами, признав свою вину в предложении взятки полицейскому на месте ДТП. Согласно ей, депутат обязуется заплатить 6 миллионов гривен в поддержку ВСУ в течение месяца, а также 68 тысяч гривен штрафа.



Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года. 1 февраля УП опубликовала интервью патрульного, который первым прибыл на место ДТП, и видео с его нательной камеры. На видео Трухин предлагал «отблагодарить» полицейского 150 тысячами, пытался покинуть место аварии и отказывался проходить тест на драгере.

Позже в ГБР опубликовали видео с камер наблюдения, судя по которым, виновником ДТП был человек в одежде красного цвета (помощник депутата Полтавского облсовета Виктор Склема, сам Трухин был в костюме и белой рубашке).

В августе 2022 года издание Полтавщина сообщило, что Виктору Склеме, который ехал в машине Трухиным и которого признали виновным в ДТП, назначили штраф в размере 850 гривен.

22 декабря 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело о резонансном ДТП с участием исключенного с партии Слуга народа нардепа Трухина.

