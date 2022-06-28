«Фейковый Кличко» звонил мэру Варшавы. Он также связывался с мэрами Будапешта, Вены, Берлина и Мадрида 28 июня, 19:34 Мэр Киева Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В начале июня с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским связался мошенник, который притворялся мэром Киева Виталием Кличко, сообщает польский ресурс Radio ZET.

По словам Тшасковского интервью было «необычным» и вызвало подозрения. Сразу после его завершения мэрия Варшавы связалась с киевскими властями и выяснилось, что настоящий Кличко не звонил польскому коллеге.

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«Действительно, нас всех обманули, включая власти Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида. Разговор не касался каких-то острых тем, но я решил уведомить о случившемся польские спецслужбы и посольство Украины», — сказал мэр Варшавы.

Отмечается, что мошенники использовали технологию deepfake.

Ранее бургомистр Берлина Франциска Гиффай сообщал, что около получаса разговаривала по видеосвязи с преступником, который выдавал себя за Кличко. С фальшивым Кличко в тот же день поговорил по видеосвязи и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда, однако он почти сразу заподозрил обман и прервал разговор.

Кличко призвал правоохранителей расследовать такую деятельность злоумышленников и привлечь иностранных специалистов.

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